Орбан заявил, что в интересах Венгрии держаться в стороне от военного конфликта на Украине

ТАСС, 27 февраля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в воскресенье, что в интересах его страны дистанцироваться от военного конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters .

Как уточняется, Орбан заявил, что его правительство сосредоточится на интересах Венгрии и примет те решения, которые "позволят оставаться в стороне от этого конфликта", отметив, что не должно быть санкций, за которые Венгрия "в конце концов заплатит цену". По данным агентства, венгерский премьер подтвердил, что его страна не будет отправлять оружие на Украину, но поможет всем прибывшим оттуда беженцам.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.