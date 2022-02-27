{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Дания передаст Украине 2,7 тыс. единиц противотанкового оружия

Сейчас оружие упаковывается для транспортировки, чтобы его можно было вывезти как можно быстрее

СТОКГОЛЬМ, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Дании приняло в воскресенье решение об отправке на Украину 2,7 тыс. единиц противотанковых ружей. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье пресс-релизе Минобороны королевства.

На эту тему
Начало военной операции на Украине. Хроника событий
Начало военной операции на Украине.

"Правительство сегодня получило широкую поддержку отправки оружия в Украину. Дания выделяет 2,7 тыс. единиц противотанковых ружей. Это оружие, которое можно использовать, помимо прочего, для ведения боя на более коротких дистанциях против бронетехники", - поясняется в сообщении. Кроме того, Дания готова поставить детали от утилизируемых ракет земля-воздух Stinger, "чтобы США могли привести их в рабочее состояние".

"Сейчас оружие упаковывается для транспортировки, чтобы его можно было вывезти как можно быстрее", - также отмечено в сообщении.

Ранее правительство Дании по просьбе киевских властей приняло решение безвозмездно передать Украине 2 тыс. жилетов TYR, обеспечивающих защиту от осколков и пуль, а также 700 санитарных пакетов IFAK, в том числе бинтов для оказания первой помощи.

Теги
УкраинаДанияВоенная операция на Украине
Байден в разговоре с Зеленским обсудил помощь Украине и санкции против России
Читать полностью