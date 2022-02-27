Дания передаст Украине 2,7 тыс. единиц противотанкового оружия

СТОКГОЛЬМ, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Дании приняло в воскресенье решение об отправке на Украину 2,7 тыс. единиц противотанковых ружей. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье пресс-релизе Минобороны королевства.

"Правительство сегодня получило широкую поддержку отправки оружия в Украину. Дания выделяет 2,7 тыс. единиц противотанковых ружей. Это оружие, которое можно использовать, помимо прочего, для ведения боя на более коротких дистанциях против бронетехники", - поясняется в сообщении. Кроме того, Дания готова поставить детали от утилизируемых ракет земля-воздух Stinger, "чтобы США могли привести их в рабочее состояние".

"Сейчас оружие упаковывается для транспортировки, чтобы его можно было вывезти как можно быстрее", - также отмечено в сообщении.

Ранее правительство Дании по просьбе киевских властей приняло решение безвозмездно передать Украине 2 тыс. жилетов TYR, обеспечивающих защиту от осколков и пуль, а также 700 санитарных пакетов IFAK, в том числе бинтов для оказания первой помощи.