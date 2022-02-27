Лига арабских государств проведет экстренное заседание по Украине 28 февраля

КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) планирует созвать экстренное заседание по ситуации на Украине в понедельник. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении помощника генерального секретаря регионального сообществах Хусама Заки.

"По просьбе Египта решено провести внеочередное заседание Совета Лиги арабских государств под председательством Кувейта завтра, в понедельник, на уровне постоянных представителей, чтобы обсудить развитие ситуации на Украине", - отметил он.

Ранее Каир обратился в секретариат ЛАГ с официальным запросом о созыве такой встречи. Известно, что его предложение поддержали Кувейт, Иордания и ряд других арабских стран.

Как уточнил ТАСС египетский дипломатический источник, главной целью этого совещания станет "согласование позиций" членов лиги перед специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН, также запланированной на 28 февраля. Собеседник агентства констатировал, что позиции арабских государств по кризису вокруг Украины расходятся.

Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.