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Военная операция на Украине

Макрон созвал заседание совета обороны 28 февраля

Такое решение принято президентом Франции в связи с ситуацией на Украине

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен 28 февраля провести заседание совета обороны по ситуации на Украине. Об этом сообщил в воскресенье телеканал BFM.

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По его данным, заседание "созывается в связи с ситуацией на Украине и состоится в понедельник утром".

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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ФранцияМакрон, ЭмманюэльВоенная операция на Украине
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