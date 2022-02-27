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Военная операция на Украине
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Боррель заявил, что особый режим сил сдерживания РФ не мешает вводить меры против нее

Глава дипломатии ЕС также сообщил, что Евросоюз собирается поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Решение президента России Владимира Путина перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства не мешают Евросоюзу вводить ограничительные меры в отношении РФ. Об этом заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции глав МИД 27 стран ЕС.

"Это не мешает нам делать то, что мы думаем, мы должны делать", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, как главы МИД 27 стран ЕС оценивают соответствующее решение российского лидера.

Помимо этого, Боррель сообщил, что Евросоюз собирается поставлять "Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты".

В воскресенье Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны", и в этой связи приказал перевести силы сдерживания российской армии на особый режим несения боевого дежурства. Встреча состоялась на фоне специальной военной операции РФ на Украине, после начала которой США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
РоссияБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
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