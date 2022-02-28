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Военная операция на Украине
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Постпред Украины при ООН заявил, что Белоруссия вовлечена в агрессию против его страны

Белоруссия предоставляла свою территорию для российского наступления, отметил Сергей Кислица

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица утверждает, что Белоруссия предоставила свою территорию для российской специальной военной операции.

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"Мы осуждаем плотную вовлеченность Белоруссии в вооруженную агрессию против Украины. С самого начала российской агрессии эта страна предоставляла свою территорию для российского наступления. Сегодня украинский город Житомир, точнее аэропорт Житомира, подвергся удару ракеты "Искандер", запущенной с территории Белоруссии", - сказал он в воскресенье на заседании Совета Безопасности ООН.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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БелоруссияУкраинаВоенная операция на Украине
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