Министр обороны непризнанного Косова запросил вступление в НАТО и создание базы США

БЕЛГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Министр обороны непризнанного Косова Арменд Мехай потребовал ускоренного вступления непризнанного образования в НАТО, а также создания на территории Косова постоянной американской базы. Свое заявление он опубликовал в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Ускоренное вступление Косово в НАТО и создание постоянной базы американских сил являются настоятельной необходимостью гарантировать мир, безопасность и стабильность на Западных Балканах и за их пределами. Исходя из реальности, созданной после военной агрессии России против Украины, и ее воздействия на общую обстановку безопасности Западных Балкан, Европы и мира, мы просим США и всех союзников и стран-партнеров ускорить оценку процесса вступления Косово в НАТО. Также настало время повторить мою просьбу к нашим незаменимым союзникам США о создании постоянной военной базы американских сил в качестве полной гарантии регионального мира, безопасности и стабильности", - написал министр.

Мехай заявил, что Приштина "осознает вызовы, угрозы и потенциальные риски", и призвал "действовать сегодня", чтобы не допустить "непредвиденного развития событий в регионе, континенте и мире".

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.