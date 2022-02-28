Мезенцев: поддержка Белоруссией переговорного процесса РФ и Украины значима

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Поддержка белорусскими властями переговорного процесса между Россией и Украиной значима и важна. Об этом заявил ТАСС госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"То, что сегодня Беларусь становится страной, которая поддерживает переговорный процесс [между Россией и Украиной] с тем, чтобы как можно быстрее были услышаны обоснованные претензии Российской Федерации, которая обязана обеспечивать национальную безопасность и использовать весь арсенал, которым располагает государство, значимо и важно. Мы все верим, что переговоры дадут ожидаемый результат. Мы желаем необходимых результатов этой встречи, потому что судьбы людей, проживающих на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, - не разменная монета", - сказал он.

Мезенцев напомнил, что в свое время участники "в нормандском формате определили местом переговоров столицу Белоруссии". "И неслучайно тот очень сложный переговорный процесс, который вели здесь в 2015 году президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, федеральный канцлер [Германии] Ангела Меркель и президент Украины [Петр Порошенко], обеспечил выход на соглашения, которые были подписаны в том числе и главами Донецкой и Луганской Народных Республик, обрели название Минских. Вы знаете, сколь много и последовательно российское руководство, глава нашего государства сделали для того, чтобы Минские соглашения - их буква и дух - были реализованы", - отметил госсекретарь.

"Но случилось то, что случилось - прежде всего официальный Киев отказался признавать и исполнять важнейшие соглашения для урегулирования конфликта на территории Украины, реализация которых важна для судеб сотен тысяч людей. И сегодня те вынужденные шаги, которые предпринимает РФ - это шаги в защиту достоинства, обеспечения безопасности, здоровья и жизни миллионов людей", - подчеркнул Мезенцев.

Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация РФ уже выехала из Минска к месту встречи. Конкретная точка встречи российской и украинской делегаций на переговорах раскрываться не будет, сообщил источник ТАСС.

О референдуме в Белоруссии

Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Белоруссия подтвердил действенность диалога государства и общества, заявил Мезенцев.

"Важно отметить, что те обещания, которые дал народу президент Беларуси Александр Лукашенко по проведению референдума по поправкам в конституцию исполнены в полном объеме. Значимо то, что проект конституции предельно широко обсуждался в трудовых коллективах: в студенческой среде, на реальных производствах, в ветеранских организациях, в общественных объединениях. Конституционная комиссия внимательно относилась к тем предложениям, которые тысячами поступали со всех уголков Беларуси", - сказал он.

"Мы с вами говорим буквально в считанные минуты после закрытия избирательных участков, если Беларусь скажет "да" поправкам в конституцию, то, оставаясь президентской республикой, братская для нас страна более широко востребует потенциал парламента, Всебелорусского народного собрания и правительства", - указал госсекретарь.

Мезенцев обратил внимание, "что в Белоруссии вводятся новые формы, которые позволяют в рамках всей системы государственной власти обеспечивать больший контроль не только за подготовкой, но и за исполнением управленческих решений и при необходимости - на более высоких властных этажах - даже их отзывать".

Он напомнил, что из нынешнего проекта конституции исключен тезис о нейтральном статусе Белоруссии. "Это определенный ответ на очевидные вызовы и угрозы, которые стоят перед Россией и Беларусью, перед странами СНГ и, на самом деле, перед мировым сообществом. И быть готовым к отражению и разрешению тех сложнейших ситуаций важно в союзничестве с Россией, в рамках ОДКБ, но прежде всего в рамках экономических объединений ЕАЭС, СНГ", - подчеркнул Мезенцев.

Референдум в Белоруссии

В воскресенье в Белоруссии прошло голосование на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию. Бюллетень для голосования содержал один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"

В стране были открыты 5 510 участков, в списки для голосования включены более 6,8 млн белорусских граждан. Досрочно на референдуме проголосовало 42,93% граждан, обладающих правом голоса. Решение об изменении и дополнении конституции считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования. Ожидается, что предварительные результаты референдума станут известны через несколько часов.