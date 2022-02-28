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Военная операция на Украине

Глава МИД Словении заявил, что у России больше нет почетных консулов в стране

Анже Логар дал понять, что данное решение обусловлено специальной военной операцией России на Украине

ЛЮБЛЯНА, 28 февраля. /ТАСС/. В Словении больше нет почетных консулов Российской Федерации. Об этом глава МИД республики Анже Логар сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter.

"У Российской Федерации больше нет почетных консулов. Я подписал указы об отзыве согласия Республики Словения на их назначение", - говорится в сообщении. Министр иностранных дел дал понять, что данное решение обусловлено специальной военной операцией России на Украине.

По данным Радио и телевидения Словении, глава МИД призвал всех пятерых почетных консулов РФ в стране самостоятельно отказаться от своего статуса. В публикации изложена реакция политиков на обстановку на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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СловенияРоссияВоенная операция на Украине
Военная операция на Украине
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