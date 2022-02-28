Посольство США на Украине призвало американцев покинуть территорию страны

ТАСС, 28 февраля. Посольство США на Украине призвало американских граждан как можно скорее покинуть территорию Украины из-за нестабильной ситуации в области безопасности. Об этом говорится в заявлении, размещенном в воскресенье на сайте диппредставительства.

"Посольство США настоятельно призывает граждан США в Украине выехать сейчас, используя частные транспортные средства, если это безопасно, - говорится в сообщении. - Мы рекомендуем американским гражданам, по возможности, рассмотреть варианты пересечения границы с Венгрией, Румынией и Словакией". По данным дипведомства, на границе с этими странами время ожидания, предположительно, будет меньше нежели на загруженных погранпунктах с Молдавией.

В четверг вашингтонская администрация настоятельно рекомендовала американским гражданам немедленно покинуть Украину в связи с непредсказуемой ситуацией в плане безопасности. Согласно заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена ситуация в регионе может ухудшиться без предварительного уведомления, и существует большая вероятность того, что "любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие авиаперевозки". Он призвал оставшихся на Украине американцев "проявлять бдительность и предусмотрительность".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. В свою очередь в Минобороны РФ заверили, что российские подразделения не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.