Зеленский сообщил, что обсудил с главой Еврокомиссии военную и финансовую помощь ЕС Киеву

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он обсудил по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопросы военной и финансовой помощи Киеву со стороны ЕС.

"Провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, - написал Зеленский в понедельник на своей странице в Twitter. - Обсудили конкретные решения относительно усиления обороноспособности Украины, макрофинансовую помощь и членство Украины в ЕС".

Зеленский также сообщил, что провел телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Польши Анджеем Дудой.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.