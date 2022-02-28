Глава МИД КНР указал на недостаточное уважение США принципа "одного Китая"

ШАНХАЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Важной причиной возникших сложностей в отношениях КНР и США стало неуважение в полной мере Вашингтоном принципа "одного Китая", положенного в основу Шанхайского коммюнике, опубликованного после исторического визита американского президента США Ричарда Никсона в республику в 1972 году. Об этом заявил в понедельник в формате видеообращения министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на мероприятии, посвященном 50-й годовщине публикации данного документа.

"Китайско-американские отношения столкнулись с невиданными вызовами с момента установления дипломатических связей. Все это также вызывает серьезное беспокойство международного сообщества относительно очередного раскола в мире. Важной причиной такой ситуации стало то, что принципы и дух, установленные в Шанхайским коммюнике, не уважались в полной мере. Китай и США опять стоят перед историческим выбором: продолжать мирное сосуществование или скатиться к конфликту и конфронтации, следовать открытости и сотрудничеству или вернуться к изоляции и антагонизму. На самом деле правильный ответ уже заложен прямо здесь - в Шанхайском коммюнике", - сказал дипломат.

Тайваньский вопрос, напомнил Ван И, стал ключевым в коммюнике, в котором США признали существование только "одного Китая", выразив приверженность принципу соблюдения территориальной целостности КНР и невмешательства в ее внутренние дела.

Глава МИД КНР указал на необходимость взаимного уважения для выстраивания верного вектора развития китайско-американских отношений и продвижения взаимовыгодного сотрудничества в интересах процветания обеих стран. Ван И обратил внимание на то, что развитие связей должно строиться на основе взаимных договоренностей, а не на внутреннем законодательстве или одностороннем подходе. "Это универсальные признанные международные правила и базовые принципы международных отношений. США не должны ставить свое законодательство выше международного права", - сказал министр.

В Шанхайском коммюнике, напомнил Ван И, стороны заявили о недопустимости гегемонии какого-либо государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Сегодня это заявление по-прежнему имеет важное значение", - сказал министр, призвав США прекратить разжигание конфронтации между различными блоками и "развитие небольших закрытых эксклюзивных кругов в регионе". "Они должны работать совместно с Китаем и другими странами в регионе для построения большой азиатско-тихоокеанской семьи, основанной на открытости и инклюзивности, инновационном росте, большей взаимосвязанности и взаимовыгодном сотрудничестве", - заявил министр.

Шанхайское коммюнике заложило основу для нормализации отношений, определило дальнейший вектор и основные принципы взаимодействия Китая и США. Коммюнике было подписано в Шанхае. Там же в понедельник состоялось мероприятие, посвященное годовщине исторического события.