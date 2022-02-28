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Военная операция на Украине
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Байден 28 февраля проведет разговор с союзниками, посвященный ситуации вокруг Украины

Переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме
Президент США Джо Байден AP Photo/Carolyn Kaster
Описание
Президент США Джо Байден
© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник обсудит с союзниками и партнерами ситуацию вокруг Украины и меры в отношении РФ. Это следует из распространенного Белым домом в воскресенье вечером графика американского лидера.

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"Президент по защищенной линии связи поговорит с союзниками и партнерами, чтобы обсудить последние события, связанные с нападением РФ на Украину, а также скоординировать наш единый ответ", - говорится в документе. Разговор намечен на 19:15 мск, он пройдет в закрытом для прессы режиме. Белый дом не приводит список участников беседы.

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УкраинаСШАБайден, ДжоВоенная операция на Украине
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