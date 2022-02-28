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Военная операция на Украине

WP: США считают, что Белоруссия может 28 февраля отправить военных на Украину

Минск теперь является продолжением Москвы, отмечает газета

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Власти США считают, что Белоруссия готовится направить своих военнослужащих на Украину для поддержки российской военной операции. Об этом пишет в воскресенье вечером со ссылкой на источник в американской администрации газета The Washington Post.

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По ее данным, в Вашингтоне считают, что развертывание белорусских сил может начаться уже в понедельник. "Совершенно ясно, что Минск теперь является продолжением Кремля", - заявил газете американский чиновник, имя которого не называется.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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