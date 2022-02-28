Президент Южной Кореи распорядился подготовить план по оказанию помощи Украине

СЕУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин распорядился разработать план по предоставлению гуманитарной помощи Украине. Сообщение об этом в понедельник опубликовано на сайте администрации южнокорейского лидера.

"На сегодняшнем совещании президент попросил подготовить план действий в связи с возможными проблемами, которые могут возникнуть из-за присоединения к санкциям международного сообщества против России. Кроме того, президент дал указание разработать в срочном порядке план по предоставлению гуманитарной помощи Украине", - сказано в сообщении.

Мун Чжэ Ину доложили, что ситуация на Украине не привела к значимым для Сеула нарушениям глобальных цепочек поставок на рынках энергоносителей и злаков в краткосрочном периоде, однако со временем последствия станут заметны. В этой связи южнокорейский лидер дал указание обеспечить стабильность торговых потоков страны.

Ранее южнокорейские власти исключили предоставление военной помощи Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.