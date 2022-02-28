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Представители США, Японии и Южной Кореи обсудили очередной ракетный пуск КНДР

Стороны отметили, что пуск нарушил многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по КНДР Сон Ким, директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси и спецпредставитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док обсудили новый запуск баллистической ракеты КНДР. Об этом сообщил в воскресенье Госдепартамент Соединенных Штатов.

"Специальный представитель США по КНДР Сон Ким провел телефонные переговоры, обсудив запуск баллистической ракеты в КНДР 26 февраля с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси и специальным представителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком", - говорится в сообщении. Стороны обсудили "пуск, который нарушил многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и представлял серьезную угрозу региональной стабильности".

Как сообщило агентство Yonhap, КНДР в воскресенье провела испытания, связанные с разработкой разведывательного спутника. По данным южнокорейских военных, баллистическая ракета была запущена в 07:52 по местному времени (01:52 мск) из района Сунан в Пхеньяне. Ракета пролетела около 300 км на максимальной высоте 620 км и упала в Японском море. Это восьмой пуск КНДР с начала года.

Теги
ЯпонияСШАКНДРРакетные запуски в КНДРСитуация на Корейском полуострове
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