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Военная операция на Украине

Под обстрел украинской армии попали школа и завод в окрестностях Горловки

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики утром обстреляли поселок шахты имени Гагарина на западе Горловки

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины ведут массированный обстрел окрестностей Горловки, под огнем оказались школа и машиностроительный завод. Об этом в понедельник сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

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"С самого утра украинские вооруженные силы ведут массированный обстрел Горловки. Обстрелу подвергся поселок шахты 6/7, школа №15 в поселке Зайцево, завод "Кераммаш" в поселке Гольмовский", - написал он в Telegram-канале.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики утром обстреляли поселок шахты имени Гагарина на западе Горловки, выпустив 5 мин калибра 120 мм и 8 мин калибра 82 мм. Также украинская армия выпустила 7 мин калибра 120 мм по поселку Зайцево Южное и 5 мин калибра 120 мм по Пантелеймоновке.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

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