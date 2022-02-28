В Белоруссии за нарушение правопорядка во время референдума задержали около 800 человек

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 27 февраля около 800 человек за нарушения общественного порядка. Об этом сообщило в понедельник МВД страны в своем Telegram-канале.

"За различные нарушения общественного порядка по стране задержаны около 800 человек. В настоящее время проводится проверка для дачи правовой оценки их действиям", - отмечается в сообщении ведомства.

В МВД заявили, что "несмотря на многочисленные призывы от деструктивных Telegram-каналов к дестабилизации обстановки, которые распространялись гражданами, находящимися за пределами страны, массовости протестных акций не получилось". Сотрудники милиции были ориентированы на оперативное реагирование и пресечение провокаций, отметили в ведомстве.

По его информации, по фактам призывов граждан к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок, организации массовых несанкционированных акций возбуждено уголовное дело по ст.342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. "Установлены и задержаны причастные лица", - сообщили в министерстве. Кроме того, проинформировали в МВД, зарегистрированы материалы по фактам незаконной подачи звуковых сигналов, проводится работа по установлению таких водителей.

В голосовании на состоявшемся в воскресенье республиканском референдуме о внесении поправок в Конституцию Белоруссии приняли участие 78,63% граждан, обладающих правом голоса. "Более 80% проголосовавших белорусов поддержали внесение поправок в Конституцию Белоруссии", заявили в ЦИК республики.