Басурин заявил, что военнослужащие Донбасса освободили 17 населенных пунктов

"На сегодня мы смогли освободить 17 населенных пунктов, которые были под оккупацией украинской власти", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что десятки тысяч жителей в Донбассе остаются без воды. "Опять водовод поврежден. У нас уже десятки тысяч людей без воды, света", - сказал Басурин.

Пленные подтверждают, что ВСУ готовили широкое наступление в Донбассе. По словам Басурина, украинские военнослужащие, которые перешли на сторону республики, "подтверждают, что им уже была дана команда готовиться к широкомасштабным боевым действиям". "Спецоперация [РФ] оказалась очень вовремя, мы сработали на опережение, - подчеркнул он. - Если бы это не сделали, жертв среди мирного населения было бы гораздо больше".

Народная милиция с начала наступления взяла под свой контроль уже 18 населенных пунктов, сказал Басурин."По состоянию на 28 февраля 2022 года под контролем подразделений Народной милиции ДНР находятся 18 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем подразделений ВС Украины", - сказал он.

По словам Басурина, сейчас подразделения Народной милиции ДНР "продолжают мероприятия по освобождению от украинских захватчиков населенных пунктов Талаковка, Каменка и Волноваха".

Подразделения ВСУ не позволяют гражданскому населению Мариуполя покидать город, что затрудняет его освобождение, сказал Басурин.

"Пока рано говорить именно об освобождении Мариуполя. Они (украинские силовики - прим. ТАСС) создали крепость. Подразделения, которые отступают с линии фронта, они уходят к Мариуполю. Людей - гражданское население - до сих пор оттуда не выпускают. Они минируют большую часть города. Поэтому большая сложность", - сказал он.

"Заход в жилые кварталы принесет большие человеческие жертвы. Мы не хотим никаких жертв. Поэтому вопрос этот будет идти очень тяжело. <...> Это будет переговорный процесс. Убеждать будем, что люди, которые там живут, не должны отвечать за их (украинских силовиков - прим. ТАСС) преступления", - сказал Басурин.

Он добавил, что в городе выросли цены на продукты, наблюдаются перебои с водой и продуктами. "Людей держат заложниками", - сказал он.