Иран поприветствовал переговоры между Россией и Украиной

ТЕГЕРАН, 28 февраля. /ТАСС/. Тегеран приветствует переговоры между Россией и Украиной и надеется, что диалог поспособствует решению кризиса в регионе. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Это хорошая новость, переговоры между Украиной и Россией - это то, к чему мы призывали с самого первого дня, - сказал он. - Политический диалог - это способ найти стабильное решение для тех проблем, которые десятилетия существуют в регионе". По словам дипломата, "на переговорах необходимо серьезно продвигать повестку прекращения огня".

В воскресенье источник ТАСС сообщил, что переговоры российской и украинской делегаций начнутся в понедельник. Ранее возглавляющий делегацию РФ Владимир Мединский заявил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии.

В новость внесена правка (11:11 мск) - передается с уточнением цитаты во втором абзаце - переговоры между Украиной и Россией.