МИД Польши предложил Варшаву в качестве площадки для переговоров РФ и Украины

ВАРШАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Польша может стать площадкой для переговоров России и Украины, если украинская сторона выразит такое желание. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в утренней программе радиостанции RMF .

Отвечая на вопрос о том, может ли Варшава стать местом для российско-украинских переговоров, представитель польского внешнеполитического ведомства ответил утвердительно.

"Если будет такое желание со стороны президента [Владимира] Зеленского, если это должно привести к завершению этой войны, то со всей уверенностью", - указал Яблоньский. "Однако сейчас кажется, что любые мирные переговоры со стороны России - это притворство, если одновременно ведется обстрел", - добавил он.

"Мы всегда готовы помочь нашим союзникам, если это будет нужно и могло бы привести к завершению этой войны единственно возможным, с нашей точки зрения, способом, то есть путем отказа России от военных действий, также касающихся Донбасса и Крыма", - сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что площадкой переговоров с Москвой могут быть Варшава, Будапешт, Стамбул, Баку. 27 февраля с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Они должны начаться в ближайшее время.