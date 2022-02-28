В Киеве заявили, что на переговорах с Россией делегация Украины "не сдаст ни метра"

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Делегация Украины на переговорах с Россией в Белоруссии "не сдаст ни метра". Об этом в понедельник заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
"Делегация проинструктирована президентом, никто не сдаст ни метра наших интересов", - сказала она в эфире телеканала "Украина-24".
Верещук добавила, что якобы есть решение ЕС, кроме противотанковых и зенитных ракетных комплексов, предоставить Украине самолеты.
Ранее глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский сообщал, что переговоры России и Украины в Гомельской области должны начаться около 12:00 по московскому времени.