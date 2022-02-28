Наблюдатели СНГ не нашли нарушения, которые повлияли бы на итоги референдума в Белоруссии

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Все условия для свободного волеизъявления граждан были созданы на референдуме в Белоруссии. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов.

"Наблюдатели от СНГ не выявили серьезных нарушений, которые бы повлияли на итоги референдума", - сказал он. По его словам, в стране "были созданы все условия для проведения данного мероприятия и для свободного волеизъявления граждан на референдуме". "Голосование проходило спокойно и организованно", - сказал Нематов.

Он подчеркнул, что таким образом миссия наблюдателей от СНГ считает референдум в Белоруссии состоявшимся. "Референдум по внесению изменений и дополнений в Основной закон Республики Беларусь состоялся", - сказал глава наблюдательной миссии.

Представитель миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Казыбек Кочконов заявил, что республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии прошел в соответствии с национальным законодательством и без каких-либо нарушений.

"Референдум соответствовал требованиям законодательства Республики Беларусь и принятым страной международным обязательствам. Нарушений норм национального законодательства миссией не отмечено. Миссия признает, что референдум проводился прозрачно и открыто", - сказал член миссии ШОС.

Для мониторинга за референдумом были аккредитованы около 200 международных наблюдателей. По данным ЦИК, 145 человек представляют Миссию наблюдателей от СНГ, среди которых 37 человек направлены Межпарламентской ассамблеей государств Содружества. Были также наблюдатели от центральных избирательных органов Азербайджана, Армении, России, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, от Шанхайской организации сотрудничества, от Парламентской ассамблеи ОДКБ. Кроме того, около 20 человек были представлены в качестве экспертов ряда западных стран, работало более 45 тыс. национальных наблюдателей.

Председатель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что за внесение изменений в конституцию республики, по предварительным данным проголосовали 82,86% от принявших участие в голосовании избирателей. В голосовании приняли участие 78,63% граждан, обладающих правом голоса.