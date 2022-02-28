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AFP: страны ЕС готовят дополнительные санкции против России из-за ситуации на Украине

По данным агентства, решение может быть принято в ближайшие дни

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Европейские страны и их западные партнеры готовят дополнительный пакет ограничительных мер против России. Такое решение было принято по итогам видеоконференции лидеров Франции и других стран ЕС, США и Японии, состоявшейся в понедельник вечером, сообщает Agence France Presse.

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"Будут введены новые санкции, это приоритет", - приводит оно слова источника в Елисейском дворце. Он заявил, что решение может быть принято "в ближайшие дни". По словам собеседника агентства, европейцы и их партнеры хотят в срочном порядке "поднять цену войны для президента [России Владимира] Путина", несмотря на то что уже принятые ограничения также нанесли ущерб, "которого он не ожидал".

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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УкраинаРоссияФранцияСанкции в отношении РоссииВоенная операция на Украине
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