В Горловке в результате обстрелов ВСУ с начала суток ранены 16 мирных жителей

ДОНЕЦК, 1 марта. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут обстрелы Горловки с раннего утра, уже 16 мирных жителей получили ранения. Об этом во вторник сообщил мэр города Иван Приходько.

"Обстрелы ВСУ не прекращаются с 7 утра. Ранения разной степени тяжести за это время получили 16 мирных жителей", - написал он в своем Telegram-канале.

Приходько сообщил, что на данный момент зафиксировано более 35 разрушений инфраструктуры города. "Работа по фиксации последствий обстрелов продолжается", - добавил он.

Во вторник утром украинские силовики начали вести обстрелы Горловки из тяжелой артиллерии и крупнокалиберных минометов.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

