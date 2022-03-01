Наблюдатель ОБСЕ сообщил, что не располагает данными о передаче ВСУ координат на Донбассе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта. /ТАСС/. Один из наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, прибывший в Ростов-на-Дону в составе группы наблюдателей из ДНР и ЛНР, сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС, что не слышал ничего о возможной передаче наблюдателями Вооруженным силам Украины (ВСУ) координат военных целей на территории Донбасса.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что представители ОБСЕ передали ВСУ координаты военных целей на территории Донецкой и Луганской народных республик, где ведутся военные действия.

"Не слышал ничего такого", - заявил один из наблюдателей, отвечая на вопрос о том, осуществлялась ли такая передача.

Ранее во вторник сообщалось, что колонны машин мониторинговой миссии ОБСЕ выехали ДНР и ЛНР в направлении российской границы. Позже Народная милиция Донецкой народной республики сообщала, что украинские националистические формирования захватили около 20 автомобилей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, о судьбе наблюдателей ОБСЕ не было подробностей.

Позже первая группа наблюдателей прибыла в Ростов-на-Дону, сообщалось, что ожидается прибытие еще одной группы.