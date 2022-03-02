Украина обратилась в Красный Крест с просьбой о гуманитарных коридорах в Киеве и области

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Власти Украины обратились в Международный комитет Красного Креста (МККК) с просьбой оказать помощь в создании гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Киева и Киевской области. Об этом заявила во вторник заместитель премьер-министра, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук в ходе брифинга, видеозапись которого опубликовал в своем Telegram-канале офис президента Украины.

Украинский вице-премьер напомнила, что она во вторник обратилась в МККК с просьбой обеспечить гуманитарные коридоры для эвакуации населения из городов Волноваха и Северодонецк в подконтрольной Киеву части Донбасса, где продолжается военная спецоперация. "Еще один вопрос - это вопрос гуманитарных коридоров в Киеве и Киевской области", - заявила Верещук на брифинге. "Я еще раз обращаюсь к Красному Кресту с требованием сделать все [от него] зависящее, чтобы были гуманитарные коридоры", - сказала она.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил в понедельник, что находящиеся в Киеве мирные жители могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев - Васильков. Данное направление открыто и безопасно, заверил представитель МО РФ. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.