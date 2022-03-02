Первый президент Словении выступил против поставок оружия на Украину

ЛЮБЛЯНА, 2 марта. /ТАСС/. Первый президент Словении Милан Кучан считает, что международные поставки оружия на Украину приведут к увеличению числа жертв. Об этом во вторник сообщило Словенское агентство печати .

Отмечается, что Кучан принял участие в акции за мир на территории Украины, которая прошла в центре Любляны. Он считает неразумным, что никто не призывает к прекращению огня, а вся международная помощь выражается в поставках оружия. "Приобретение оружия приведет только к увеличению числа погибших и раненых", - подчеркнул бывший политик.

28 февраля словенские власти приняли решение отправить на Украину в качестве помощи оружие, боеприпасы и шлемы. Речь идет в том числе об автоматах Калашникова. При этом не уточнялось, сколько единиц оружия и боеприпасов отправят в качестве помощи Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.