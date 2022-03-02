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Глава Комитета начальников штабов ВС США намерен посетить страны восточного фланга НАТО

Марк Милли также посетит Штутгарт, где базируется штаб Европейского командования американских ВС

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли намерен в среду отправиться в Европу, где посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а также ряд стран восточного фланга Североатлантического альянса. Об этом во вторник информационному порталу The Daily Caller сообщил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер.

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По его словам, после Брюсселя генерал отправится в "несколько стран Европы на восточном фланге НАТО". Он также посетит Штутгарт (Германия), где базируется штаб Европейского командования американских ВС.

"Планы еще уточняются", - отметил Батлер, добавив, что конкретные детали поездки не разглашаются по соображениям безопасности до прибытия Милли в Европу. Он подчеркнул, что генерал "собирается поговорить с <...> начальниками генштабов государств - союзников [США по альянсу]", а также встретиться с командованием ВС США в Европе.

Пресс-служба КНШ пока не ответила на запрос корреспондента ТАСС о поездке генерала.

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