КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Миссия ОБСЕ на Украине сообщила об эвакуации своих наблюдателей из Харькова в Днепр (бывший Днепропетровск) в ожидании дальнейшего выезда из страны. Об этом говорится в ежедневном ее отчете, опубликованном в среду на сайте организации.

"1 марта были эвакуированы мониторинговые команды из патрульных центров в Донецке и Луганске в неподконтрольных правительству районах, а Харьковская мониторинговая команда была переведена в Днепр в ожидании организации дальнейшего выезда из страны", - сообщает Миссия ОБСЕ на Украине.

"Учитывая непрекращающиеся боевые действия, включая обстрелы, сообщения о боевых столкновениях и динамические изменения линий фронта, мониторинговая команда в Херсоне по-прежнему находится в укрытии, - говорится в отчете. - Команда проводит динамическую оценку рисков безопасности для организации "окна", когда можно будет безопасно выехать".

Глава Миссии ОБСЕ на Украине вместе с остальным руководством остаются на Украине до полного завершения эвакуации. Миссия продолжила мероприятия по эвакуации в соответствии с решением от 25 февраля временно эвакуировать всех международных наблюдателей, отмечают в организации.

Во вторник ОБСЕ сообщила, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации выехали в Россию из Донецкой и Луганской народных республик. ОБСЕ также сообщила в своем отчете за понедельник, что она завершила эвакуацию большей части состава своей Миссии на Украине.

Миссия ОБСЕ начала свою работу на Украине 21 марта 2014 года после соответствующего обращения. Решение о ее формировании было поддержано всеми 57 странами-участницами. В состав миссии входят около 1 тыс. наблюдателей. Офисы миссии располагаются в Киеве, Донецке и Луганске.