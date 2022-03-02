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Премьер Саксонии выступил за поддержание диалога с Россией

Михаэль Кречмер считает, что разжигание конфликта в том числе происходит при отказе от выбора слов в адрес Москвы

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает необходимым поддержание диалога и развитие "разумных отношений" с Россией даже на фоне событий на Украине. Такое мнение он высказал во вторник в эфире телерадиостанции MDR.

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"Мы должны всегда иметь в виду, что эта катастрофа должна быть прекращена, что должен снова наступить мир. Что нам не следует больше разжигать этот конфликт, что означает и выбор слов по отношению к России", - отметил Кречмер. При этом он добавил, что Германия еще долгие годы будет зависеть от поставок российского газа. "Мы не должны позволить загнать себя в угол странам, не имеющим этой зависимости, у которых есть другие экономические интересы", - подчеркнул премьер Саксонии. "Правильно продолжать сотрудничество с Россией", - добавил он.

"Я все еще считаю, что связь с Россией важна, и меня очень беспокоит то, что есть часть людей, которые так не думают", - заметил Кречмер. В этом контексте премьер-министр Саксонии сказал, что он проводит различия между "правительством России, страной и народом". "Я говорю совершенно четко - нам с Россией жить. Мы будем жить в мире, только если мы будем жить в мире с Россией", - заключил Кречмер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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