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Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Главный прокурор уведомил министра иностранных дел Болгарии Теодору Генчовскую о собранных в ходе расследования материалах для дальнейших действий
© EPA-EFE/ALEXANDER BECHER, архив

СОФИЯ, 2 марта. /ТАСС/ Прокуратура Болгарии сообщила в среду о возбуждении уголовного дела в отношении российского дипломата, обвиняя его в шпионаже по итогам совместного расследования специализированной прокуратуры и Государственного агентства национальной безопасности.

"В ходе расследования было установлено, что гражданин Российской Федерации, имеющий дипломатический иммунитет, осуществлял нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями, на территории Болгарии", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте прокуратуры.

Прокуратура отмечает, что главный прокурор уведомил министра иностранных дел Болгарии Теодору Генчовскую о собранных в ходе расследования материалах для дальнейших действий.

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