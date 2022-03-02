Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

СОФИЯ, 2 марта. /ТАСС/ Прокуратура Болгарии сообщила в среду о возбуждении уголовного дела в отношении российского дипломата, обвиняя его в шпионаже по итогам совместного расследования специализированной прокуратуры и Государственного агентства национальной безопасности.

"В ходе расследования было установлено, что гражданин Российской Федерации, имеющий дипломатический иммунитет, осуществлял нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями, на территории Болгарии", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте прокуратуры.

Прокуратура отмечает, что главный прокурор уведомил министра иностранных дел Болгарии Теодору Генчовскую о собранных в ходе расследования материалах для дальнейших действий.