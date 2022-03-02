Басурин заявил, что Мариуполь полностью блокировали

"Мариуполь полностью блокирован. Уже есть даже информация, что мэр в Мариуполе обратился к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и к Вооруженным силам Украины, чтобы им оказали военную помощь, но тишина", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Басурин также добавил, что украинские силовики все еще не позволяют мирному населению покинуть город.