{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине
Обновлено 

Басурин заявил, что Мариуполь полностью блокировали

Замначальника управления Народной милиции ДНР отметил, что украинские силовики все еще не позволяют мирному населению покинуть город

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил в среду, что город Мариуполь полностью блокирован.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"Мариуполь полностью блокирован. Уже есть даже информация, что мэр в Мариуполе обратился к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и к Вооруженным силам Украины, чтобы им оказали военную помощь, но тишина", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Басурин также добавил, что украинские силовики все еще не позволяют мирному населению покинуть город.

Теги
УкраинаРоссияБасурин, Эдуард АлександровичВоенная операция на Украине
Онлайн
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.
Читать полностью