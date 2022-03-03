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Военная операция на Украине

Британия и еще 37 стран призвали МУС к расследованию военных преступлений на Украине

Прокурор сможет сразу приступить к расследованию, не дожидаясь судебного разрешения, говорится в заявлении, распространенном МИД и Минюстом Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Великобритания и 37 других государств призвали Международный уголовный суд (МУС) к расследованию возможных военных преступлений на Украине.

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Военная операция на Украине.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду вечером МИД и Минюстом Соединенного Королевства.

"Обращения стран-членов, которые были поданы группой из 38 стран, позволят прокурору сразу же приступить к расследованию, не дожидаясь судебного разрешения", - говорится в документе.

Ранее главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что намерен направить запрос в палату предварительного производства для открытия полноценного расследования ситуации на Украине.

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УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине
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