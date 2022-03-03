Испания направит Украине более тысячи гранатометов и пулеметы

ТАСС, 3 марта. Власти Испании поставят Украине партию наступательного вооружения, в том числе более тысячи гранатометов, пулеметы и сотни тысяч патронов для стрелкового оружия. Об этом заявила в среду вечером глава Министерства обороны королевства Маргарита Роблес в интервью телеканалу Antena 3 .

По ее словам, 4 марта в направлении Украины вылетят "два самолета с наступательным вооружением: 1 370 гранатометов, 700 тыс. патронов к винтовкам и пулеметам, а также легкие пулеметы". Роблес пояснила, что партия оружия и патронов будет доставлена в Польшу в пункт на границе с Украиной, где ее заберут украинские власти.

В среду председатель правительства королевства Педро Санчес заявил, что Испания поставит Украине наступательное оружие. Между тем левая коалиция "Объединившись, мы можем" продемонстрировала свое несогласие с данным решением, назвав его ошибкой.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.