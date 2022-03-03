Экс-глава МИД Бразилии считает, что санкции в отношении РФ принесут проблемы всему миру

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 марта. /ТАСС/. Санкционное давление западных стран на Россию не принесет желаемого результата и создаст проблемы для всего мира, считает бывший глава МИД и Минобороны Бразилии Селсу Аморим. Об этом сообщает в среду газета GLOBO .

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"Я против санкций. Они ничего не решат и лишь создадут проблемы для всего мира. Что нужно, так это диалог", - цитирует политика издание. По его мнению, к такому диалогу следовало бы подключить того, "кого президент [России] Владимир Путин послушал бы, возможно Китай".

Как полагает дипломат, результатом санкционной политики станет повышение мировых цен на удобрения и, как следствие, на продовольствие. "Санкции не принесут никаких практических результатов, разве что их цель ослабить и дестабилизировать Путина. Но тогда возникает вопрос: а что дальше?" - резюмирует Аморим.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств, включая Японию, заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.