Китай обеспокоен решением США о высылке российских дипломатов при ООН

ПЕКИН, 3 марта. /ТАСС/. Китай выражает обеспокоенность в связи с решением США выслать 12 российских дипломатов при ООН. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать соответствующую информацию.

"Китайская сторона обеспокоена действиями США и надеется, что американская сторона даст исчерпывающие объяснения в связи с этим", - сказал он.

Как указал дипломат, Соединенные Штаты как страна, где расположена ООН, должны добросовестно выполнять соглашение между США и ООН о расположении штаб-квартиры организации, предоставлять дипломатам из государств - членов организации надлежащие гарантии и удобства для нормального выполнения служебных обязанностей, а также не должны злоупотреблять правами принимающей стороны и принимать односторонние решения по своему усмотрению.

В понедельник в ходе пресс-конференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, им предписано покинуть страну до 7 марта. По словам заместителя постоянного представителя США при ООН Ричарда Миллза, российские дипломаты якобы "осуществляли деятельность, не входящую в их сферу ответственности и не соответствующую их обязательствам". Небензя подчеркнул, что РФ "не удовлетворяют" объяснения американской стороны.