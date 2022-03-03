Армения начинает геодезические работы для строительства железной дороги с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Армении в четверг в ходе заседания распорядилось выделить финансовые средства для геодезических работ по началу строительства армянской части железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян.

"По предложенному проекту хотим провести мероприятия по выполнению геодезических работ на участке длиной в 43 км в Мегри и Ерасхе, уточнить критерии, по которым в дальнейшем будем заказывать проект для строительства (железной дороги - прим. ТАСС)", - отметил он.