{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Армения начинает геодезические работы для строительства железной дороги с Азербайджаном

Мероприятия планируют проводить на участке длиной в 43 км в Мегри и Ерасхе

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Армении в четверг в ходе заседания распорядилось выделить финансовые средства для геодезических работ по началу строительства армянской части железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз. Об этом заявил министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян.

"По предложенному проекту хотим провести мероприятия по выполнению геодезических работ на участке длиной в 43 км в Мегри и Ерасхе, уточнить критерии, по которым в дальнейшем будем заказывать проект для строительства (железной дороги - прим. ТАСС)", - отметил он.

Теги
АзербайджанАрмения
Военная операция на Украине
В ДНР рассказали, что националисты не выпускают жителей Мариуполя из города
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, гражданским лицам угрожают оружием
Читать полностью