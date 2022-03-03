Канцлер ФРГ обсудил с премьером Австралии ситуацию вокруг Украины

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил в четверг по телефону с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

"В центре внимания во время разговора находилось российское нападение на Украину и реакция на него международного сообщества. Кроме того, речь шла об углублении двусторонних отношений, экономических и других международных темах", - отметили в кабмине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.