ДНР и ЛНР создают администрации на освобожденных территориях

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 3 марта. /ТАСС/. Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о создании администраций на территориях республик, находившихся под контролем Киева. Документы опубликованы в четверг на их сайтах.

"В связи с освобождением территорий, ранее временно находившихся под контролем Украины (далее - освобожденные населенные пункты), в целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов включить в зону влияния и ответственности", - говорится в тексте указа главы ДНР. Он постановил органам исполнительной власти республики приступить к реализации полномочий в освобожденных населенных пунктах и в случае необходимости сформировать там территориальные органы.

Пушилин распорядился включить в зону ответственности муниципалитетов ДНР 36 освобожденных населенных пунктов Донбасса. Кроме того, определено временное подчинение населенных пунктов в районах, административные центры которых еще не освобождены.

Аналогичный указ главы ЛНР Пасечника предписывает создать администрации городов и районов по всей республике, включая как освобожденные от киевских силовиков, так и находящиеся под их контролем регионы. "С целью формирования исполнительных органов государственной власти в границах территории Луганской Народной Республики, существовавших на день ее образования, постановляю", - говорится в тексте документа.

Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия признала ДНР и ЛНР в границах, прописанных в их конституциях, которые закрепляют ее по административным границам Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.