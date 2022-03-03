WP: размещение Киевом кадров с якобы пленными из ВС России нарушает Женевские конвенции

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Размещение украинскими властями в соцсетях фото и видео с якобы убитыми и пленными российскими военнослужащими может считаться нарушением Женевских конвенций. К такому выводу пришла газета The Washington Post в опубликованной в четверг статье.

Издание считает, что публикация МВД Украины такого рода кадров "может быть истолкована как нарушение Женевских конвенций, согласно которым правительства должны всегда защищать военнопленных от "оскорблений и любопытства толпы". При этом газета подчеркивает, что подлинность размещаемых украинскими властями фотографий и видеозаписей не поддается независимой проверке. Украинские должностные лица утверждают, что все погибшие и захваченные в плен - якобы российские военнослужащие, но это также не может быть подтверждено, добавляет The Washington Post.

Газета напоминает, что американскую администрацию совсем недавно обвинили в нарушении конвенций после размещения фотографий узников тюрьмы на американской военно-морской базе Гуантанамо (Куба).

Женевские конвенции - многосторонние международные соглашения, регулирующие гуманитарные правила ведения войны. Подписаны 12 августа 1949 г. в Женеве (Швейцария). Развивают международно-правовые нормы о защите жертв войны, закрепленные в аналогичных конвенциях 1864, 1906 и 1929 гг.