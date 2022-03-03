В ЛНР сообщили, что украинские войска обстреляли из "Градов" населенный пункт в республике

ЛУГАНСК, 3 марта. /ТАСС/. Украинские силовики обстреляли населенный пункт Золотое-5 с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом в четверг сообщило представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства, в 16:10 со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) было выпущено 40 снарядов из РСЗО БМ-21 в направлении Золотого-5.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, отметили в ЛНР.

17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к жертвам среди мирного населения, а также повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.