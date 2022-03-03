Кулеба призвал союзников к поставкам систем ПВО на Украину

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Украина нуждается в поставках оружия от союзников, в том числе систем ПВО, которые могли бы обеспечить оборону без участия самолетов НАТО. Такое мнение выразил в опубликованном в четверг интервью газете Nikkei министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нам нужно больше оружия для борьбы, особенно когда речь идет о воздушном пространстве", - сказал он. По его словам, если бы Украина "была снабжена системами ПВО "земля-воздух", она могла бы защищать свое небо со своей территории без привлечения самолетов и пилотов НАТО".

Ранее Верховная рада поддержала обращение к международным организациям, в котором потребовала немедленно ввести бесполетную зону над Украиной. Вместе с тем, глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что создание бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с Россией. По его словам, поддержание такой зоны потребовало бы "соприкосновения с российскими самолетами".

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.