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Санкции в отношении России
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Аргентина не считает санкции правильным путем поиска решения конфликта на Украине

Глава МИД Сантьяго Кафьеро заявил, что санкции не помогут создать условия для переговоров

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Аргентины не считает, что санкции могут служить инструментом для поиска мирного решения конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг глава МИД южноамериканской республики Сантьяго Кафьеро.

"Аргентина не считает, что односторонние санкции могут быть механизмом для обеспечения мира и возможности вновь достичь согласия", - сказал он журналистам.

По его мнению, санкции также не помогут создать условия для "искренних переговоров, необходимых для того, чтобы разрешить суть конфликта и спасти жизни".

Кафьеро также отметил, что правительство Аргентины считает неправильным запрет российских СМИ в некоторых странах. "В нашей стране ценят свободу прессы", - добавил он.
 

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АргентинаУкраинаРоссияСанкции в отношении России
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