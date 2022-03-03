Глава Минобороны Франции подтвердила, что Париж поставил Киеву вооружения

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Франция осуществила в последние дни поставки вооружений и средств защиты для украинской армии. Об этом заявила в четверг министр вооруженных сил республики Флоранс Парли в эфире радиостанции France Info .

"В начале недели мы осуществили первые поставки, - сказала она. - В понедельник мы доставили защитное снаряжение для военных, а вчера (в среду - прим. ТАСС) мы доставили оружие. И мы продолжим эту процедуру". В ответ на просьбу ведущего передачи уточнить, о каком оружии идет речь, она заявила, что раскрытие таких данных создало бы дополнительные риски для украинских военных.

Парли отклонила предположение о возможности организовать воздушный мост между Украиной и соседними странами для эвакуации иностранных граждан, поскольку "воздушное пространство Украины недоступно для самолетов извне". "Поэтому мы проводим наземные операции, в частности поставляем наземным путем гуманитарную помощь в Польшу. Оттуда ее забирают украинцы. Также они приезжают туда за оружием, которое мы поставляем", - добавила она.

Ранее, по данным пресс-службы Вооруженных сил Украины, Болгария, Польша и Словакия приняли решение о передаче Киеву 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. Однако позже Польша отказалась передавать украинским вооруженным силам 28 истребителей МиГ-29. По словам президента Польши Анджея Дуды, отправка польских боевых самолетов на Украину "означала бы военное вмешательство в конфликт, который происходит на Украине, и участие НАТО, которая не является стороной конфликта".