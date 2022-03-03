Словацкий кабмин выделил €6,27 млн на поставку военных материалов Украине

ПРАГА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Словакии в четверг одобрило выделение €6,27 млн на поставку военных материалов Вооруженным силам Украины. Об этом сообщило Словацкое радио .

Сообщается, что военные материалы будут подарены украинской армии. Со своей стороны Министерство обороны Словакии предлагает кабмину предоставить Украине военную помощь на общую сумму €32,2 млн.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.