Словацкий кабмин выделил €6,27 млн на поставку военных материалов Украине

ПРАГА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Словакии в четверг одобрило выделение €6,27 млн на поставку военных материалов Вооруженным силам Украины. Об этом сообщило Словацкое радио.
Сообщается, что военные материалы будут подарены украинской армии. Со своей стороны Министерство обороны Словакии предлагает кабмину предоставить Украине военную помощь на общую сумму €32,2 млн.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.