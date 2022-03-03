Шольц заявил, что не прекратит стремиться к контактам с президентами России и Украины

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает важными любые попытки говорить с Россией по поводу военной операции на Украине. Такую позицию он изложил в четверг в эфире телеканала ZDF.

"Все попытки говорить важны", - сказал канцлер. "Я не перестану говорить не только с украинским президентом [Владимиром Зеленским], но и с российским [лидером Владимиром Путиным], - добавил он. - Надо пытаться сделать все, чтобы война закончилась".

Президент РФ 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Шольц полагает, что экс-главе правительства Герхарду Шрёдеру (1998-2005) следует покинуть посты в российских компаниях. "Мой совет Герхарду Шрёдеру - покинуть эти посты", - заявил он.

Ранее с аналогичным призывом выступали в Социал-демократической партии Германии, в которую входят и Шрёдер, и Шольц. Шрёдер с 2017 года является председателем совета директоров "Роснефти". Кроме того, он возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG и совет директоров Nord Stream 2 AG.