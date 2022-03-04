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Военная операция на Украине

Лидеры Британии и Бразилии высказались за срочное перемирие на Украине

Лидеры заявили, что мир должен возобладать

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и президент Бразилии Жаир Болсонару высказались за срочное перемирие на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с Болсонару, состоявшемся в четверг.

"Лидеры сошлись во мнении о необходимости срочного перемирия на Украине и заявили, что мир должен возобладать", - говорится в коммюнике.

Джонсон заявил собеседнику, что "Бразилия была жизненно важным союзником во Второй мировой войне и ее голос вновь принципиально важен в это кризисное время". Как говорится в заявлении, политики высказались "за завершение насилия ". "Лидеры сошлись во мнении о важности глобальной стабильности, и премьер-министр сказал, что он с нетерпением ждет тесной работы с президентом Болсонару по ключевым двусторонним вопросам, таким как безопасность и торговля ", - заметили на Даунинг-стрит.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Теги
УкраинаВеликобританияРоссияДжонсон, БорисБолсонару, ЖаирВоенная операция на Украине
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