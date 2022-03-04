Наследный принц Саудовской Аравии обсудил с Зеленским по телефону ситуацию на Украине

КАИР, 4 марта. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило в четверг Saudi Press Agency .

По его информации, кронпринц выразил поддержку со стороны Эр-Рияда "всех мер, которые направлены на деэскалацию кризиса" на Украине, а также подтвердил готовность королевства "выступить в качестве посредника между всеми заинтересованными сторонами" с целью политического урегулирования.

Помимо этого, наследный принц пообещал Зеленскому, что власти Саудовской Аравии из гуманитарных соображений продлят на три месяца визы всех украинских туристов и резидентов, которые в настоящий момент находятся на территории королевства. Как уточняет САП, беседа состоялась по инициативе украинского лидера.

В четверг саудовский кронпринц в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности Эр-Рияда выступить в качестве посредника в урегулировании кризиса вокруг Украины. В свою очередь российский лидер, как уточнили в Кремле, указал на недопустимость политизации вопросов глобального энергообеспечения в нынешних условиях.