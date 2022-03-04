{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кара-Мурза и Минюст США договорились о прекращении дела в американском суде

Общественный деятель подал иск в феврале 2020 года, запрашивая документы ФБР, касающиеся двух его отравлений, которые произошли в России

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Российский общественный деятель Владимир Кара-Мурза - младший и Минюст США договорились о прекращении дела по иску россиянина к ФБР. Это следует из документов, поступивших в четверг в базу данных суда американского столичного округа Колумбия.

"Истец подал иск в феврале 2020 года, запрашивая документы ФБР, касающиеся двух отравлений истца, которые произошли в России в мае 2015 года и феврале 2017 года <...> Впоследствии ФБР раскрыло 470 страниц [документов] полностью, 789 страниц частично, а также полностью удержало 206 страниц. <...> Дальнейших вопросов, требующих вмешательства суда, нет", - говорится в совместном отчете сторон о состоянии дела.

Россиянин на основании закона о свободе информации запрашивал у ФБР результаты токсикологических анализов, переданных спецслужбе.

Теги
СШАРоссияКара-Мурза, Владимир Алексеевич
Военная операция на Украине
США на 18 месяцев предоставляют украинцам статус "временно защищенных лиц"
Статус подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в стране и временного вида на жительство
США на 18 месяцев предоставляют украинцам статус "временно защищенных лиц"
Читать полностью